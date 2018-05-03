НБА: "Юта" сравняла счет в серии с "Хьюстоном"
Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 2 мая.
Хьюстон – Юта 108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30)
Счет в серии 1-1
Хьюстон: Харден (32 + 6 подборов + 11 передач), Пол (23), Капела (21 + 11 подборов), Ариза (5), Такер (5 + 10 подборов) – старт; Гордон (15 + 6 подборов), Мба а Муте (4), Грин (3), Нене (0), Андерсон (0).
Юта: Инглс (27), Митчелл (17 + 11 передач), Гобер (15 + 14 подборов + 3 блок-шота), Фэйворс (10), О'Нил (6) – старт; Беркс (17 + 6 передач), Краудер (15 + 10 подборов), Экзам (9), Нето (0).