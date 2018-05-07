Карри вошел в тройку лучших снайперов в истории плей-офф НБА

Уорриорз переиграли Пеликанс в четвертом матче серии со счетом 118:92, а Стефен Карри отметился 23 набранными очками, включая 4 попадания из-за дуги.

Это позволило ему добраться до отметки в 325 точных трешек в плей-офф карьере и обойти по этому показателю Ману Жинобили, который ранее занимал третье место в истории по забитым дальним броскам.

Теперь больше Карри забивали трехочковых только два игрока в истории НБА – Рэй Аллен (385) и ЛеБрон Джеймс (346).

Пятый матч серии между Голден Стэйт и Нью Орлеаном будет сыгран 9 мая.