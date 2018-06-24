Сборная Украины по баскетболу уступила Израилю в спарринге

Первый товарищеский матч команды провели вчера, и тогда в упорной борьбе торжествовали сине-желтые. Сегодня же все случилось с точностью до наоборот.

При этом встреча проходила за закрытыми дверями, видеотрансляция и статистика этой игры не велись.

Следующие официальные матчи сборная сыграет 29 июня против Турции и 1 июля против Латвии. Это будут поединки отбора на чемпионат мира-2019, и в них подопечным Евгения Мурзина нужна только победа.