Сборная Украины по баскетболу уступила Израилю в спарринге
Новости спорта: Сборная Украины по баскетболу в спарринге дала бой, но проиграла Израилю (90:91).
Первый товарищеский матч команды провели вчера, и тогда в упорной борьбе торжествовали сине-желтые. Сегодня же все случилось с точностью до наоборот.
При этом встреча проходила за закрытыми дверями, видеотрансляция и статистика этой игры не велись.
Следующие официальные матчи сборная сыграет 29 июня против Турции и 1 июля против Латвии. Это будут поединки отбора на чемпионат мира-2019, и в них подопечным Евгения Мурзина нужна только победа.