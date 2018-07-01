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Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу
07:46 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Женская сборная Украины обыграла сборную Швеции и вышла с первого места на ЧЕ по баскетболу 3х3.

Женская сборная Украины по баскетболу в заключительном матче отбора на чемпионат Европы 3х3 обыграла шведок, что позволило ей занять первое место в квалификации. 

Украинки с первых минут сумели оторваться от своих соперниц и довели матч до логической победы – 16:11.

В предыдущих поединках сборная Украины обыграла Ирландию (21:3), Германию (17:4), а также Польшу (19:10).

Таким образом, украинки с первого места квалифицировались на чемпионат Европы 3х3. 

Отметим, что чемпионат Европы по баскетболу 3х3 пройдет в румынском Бухаресте с 14-го по 16-е сентября. 

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Новости спорта, Баскетбол, Женская сборная Украины по баскетболу, Новости баскетбола.
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