Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу в заключительном матче отбора на чемпионат Европы 3х3 обыграла шведок, что позволило ей занять первое место в квалификации.

Украинки с первых минут сумели оторваться от своих соперниц и довели матч до логической победы – 16:11.

В предыдущих поединках сборная Украины обыграла Ирландию (21:3), Германию (17:4), а также Польшу (19:10).

Таким образом, украинки с первого места квалифицировались на чемпионат Европы 3х3.

Отметим, что чемпионат Европы по баскетболу 3х3 пройдет в румынском Бухаресте с 14-го по 16-е сентября.