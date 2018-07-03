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Клуб НБА проявляет интерес с украинскому баскетболисту

Алексей Лень
07:44 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Алексей Лень может продолжить карьеру в Вашингтоне.

«Вашингтон» заинтересован в приобретении центрового Демаркуса Казинса по схеме «сайн-энд-трейд», информирует The Ringer.

Основные претенденты на Казинса – «Пеликанс» и «Лейкерс».

Более реалистичной целью «Уизардс» называют центрового Алексея Леня.

Ранее сообщалось, что «Финикс» планирует расстаться с украинцем.

Лень провел в последнем сезоне 69 матчей, набирая в среднем 8,3 очков и совершая 7,5 подборов, 1,2 ассистов, 0,4 перехватов, 0,9 блок-шотов, 2,3 фолов и 1,1 потерь за матч.

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Новости спорта, Алексей Лэнь, Баскетбол, НБА, Новости баскетбола.
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