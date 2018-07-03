Клуб НБА проявляет интерес с украинскому баскетболисту
Новости спорта: Алексей Лень может продолжить карьеру в Вашингтоне.
«Вашингтон» заинтересован в приобретении центрового Демаркуса Казинса по схеме «сайн-энд-трейд», информирует The Ringer.
Основные претенденты на Казинса – «Пеликанс» и «Лейкерс».
Более реалистичной целью «Уизардс» называют центрового Алексея Леня.
Ранее сообщалось, что «Финикс» планирует расстаться с украинцем.
Лень провел в последнем сезоне 69 матчей, набирая в среднем 8,3 очков и совершая 7,5 подборов, 1,2 ассистов, 0,4 перехватов, 0,9 блок-шотов, 2,3 фолов и 1,1 потерь за матч.