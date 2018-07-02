Определились все участники чемпионата Европы по баскетболу 3х3

В Румынии завершился третий квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Определились все участники финального турнира. Напомним, от Украины на Евробаскет 3х3 квалифицировалась женская сборная. Наши мужчины не преодолели квалификационный этап.

В итоге, в чемпионате Европы среди женщин примут участие Украина, Италия, Сербия, Испания, Венгрия, Франция, Чехия, Беларусь Румыния, Нидерланды, Бельгия, Швейцария.

У мужчин за чемпионство будут сражаться Словения, Венгрия, Швейцария, Латвия, Франция, Бельгия, Россия, Румыния, Сербия, Испания, Польша, Босния и Герцеговина.

Напомним, финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3 состоится 14-16 сентября в Бухаресте.