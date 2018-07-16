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Михайлюк стал самым результативным игроком "Лейкерс"

Святослав Михайлюк
07:48 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец Святослав Михайлюк помог команде обыграть Детройт в Летней лиге.

Украинский защитник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк провел очередной яркий матч в Летней лиге НБА, чем помог своей команде выйти в полуфинал.

В матче против Детройта Михайлюк за 21 проведенную минуту на площадке набрал 19 очков стал самым результативным игроком команды. Также украинец сделал 4 подбора и отдал 2 передачи.

На счету украинца 2 из 5 реализованных трехочковых, 5 из 6 попаданий в пределах арки и 3 из 4 очков с линии штрафных бросков.

Лучший момент с участием украинца был в третьей четверти, когда он подобрал мяч у своего щита, прошел через всю площадку, обыграв двух соперников, и набросил мяч в кольцо.

Лос-Анджелес Лейкерс — Детройт Пистонз 101:78 (33:14, 22:26, 20:16, 26:22)

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Новости спорта, Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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