Михайлюк стал самым результативным игроком "Лейкерс"

Украинский защитник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк провел очередной яркий матч в Летней лиге НБА, чем помог своей команде выйти в полуфинал.

В матче против Детройта Михайлюк за 21 проведенную минуту на площадке набрал 19 очков стал самым результативным игроком команды. Также украинец сделал 4 подбора и отдал 2 передачи.

На счету украинца 2 из 5 реализованных трехочковых, 5 из 6 попаданий в пределах арки и 3 из 4 очков с линии штрафных бросков.

Лучший момент с участием украинца был в третьей четверти, когда он подобрал мяч у своего щита, прошел через всю площадку, обыграв двух соперников, и набросил мяч в кольцо.

When the Lakers' coaches and front office say that Svi is "more than a shooter," this is what they're talking about.

Rebound in traffic > Pushes ahead himself > Loses defender with the spin > Strides past the rim protector with a Eurostep pic.twitter.com/ZyXFbgzyh3

— Joey Ramirez (@JoeyARamirez) 15 июля 2018 г.