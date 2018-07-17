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Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА

Смотрите фото (3)
Святослав Михайлюк
08:03 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский свингмен Лейкерс Святослав Михайлюк помог обыграть Кавальерс в Летней лиге и провел свой самый результативный матч, набрав 31 очко.

Сегодня ночью «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Летней лиги НБА встречались с «Кливлендом». Основное время матча завершилось вничью – 98:98. В овертайме клуб Святослава Михайлюка все же дожал соперника – 112:109.

Для самого же украинца этот матч стал самым результативным за время выступлений за «Лейкерс». Михайлюк провел на паркете 33 минуты, набрав 31 очко, 4 подбора и 1 передачу за игру.

Предлагаем посмотреть видео игры Михайлюка в матче Кавальерс - Кливленд:

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Новости спорта, Баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк.
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