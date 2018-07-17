Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА

Сегодня ночью «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Летней лиги НБА встречались с «Кливлендом». Основное время матча завершилось вничью – 98:98. В овертайме клуб Святослава Михайлюка все же дожал соперника – 112:109.

Для самого же украинца этот матч стал самым результативным за время выступлений за «Лейкерс». Михайлюк провел на паркете 33 минуты, набрав 31 очко, 4 подбора и 1 передачу за игру.

Предлагаем посмотреть видео игры Михайлюка в матче Кавальерс - Кливленд: