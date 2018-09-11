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Лидер Черкасских Мавп расторг контракт с клубом

Александр Кобец
07:57 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинский баскетболист Александр Кобец продолжит карьеру в американской D-Лиге.

22-летний украинский баскетболист Александр Кобец продолжит карьеру в американской D-Лиге. Об этом заявил Президент ФБУ Михаил Бродский в открытом письме к Станиславу Медвенко, которое опубликовано на сайте ФБУ.

«У меня нет перстня НБА, как у тебя, но у меня есть баскетбол, у меня есть дети, которыми я горжусь. И Фесенко в свое время я выкупил из Азовмаша и позволил ему ехать на драфт [НБА], и Кобца я отпускаю. Хочет сынок ехать в D-Лиге. Хочетш — порвал контракт, пожалуйста, едь».

Защитник Кобец является воспитанником клуба Черкасские Мавпы, вместе с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Украины. Помимо этого по ходу сезона он также побил один из рекордов клуба, став самым результативным игроком в истории.

После окончания сезона Александр заявился на драфт НБА, но там не был выбран. Защитник остался в США, где выступал в составе Чикаго Буллз в Летней лиге, но практически не получал игрового времени.

Кобец вызван в сборную Украины на матчи отбора на чемпионат мира против Испании и Черногории. В одном из интервью перед матчами Александр отмечал, что не планирует оставаться в Украине, а рассматривает варианты из переездом в Европу и США.

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Новости спорта, Александр Кобець, Баскетбол, БК Черкасские мавпы, НБА, Новости баскетбола.
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