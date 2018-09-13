Баскетбольная сборная Украины провела автограф-сессию (Видео)

После утренней тренировки во Дворце спорта игроки национальной команды – Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк, Вячеслав Кравцов, и Сергей Гладырь вместе с главным тренером Евгением Мурзиным переместились в торгово-развлекательный центр «Гулливер», где провели автограф-сессию для болельщиков.

Фаны смогли задать вопросы игрокам, получить автографы и сфотографироваться с кумирами. Также юные болельщики получили билеты на игру Украина – Испания.

Поединок отбора на ЧМ-2019 Украина – Испания состоится в пятницу, 14 сентября, во Дворце спорта. Начало встречи – в 19:00.