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Баскетбольная сборная Украины провела автограф-сессию (Видео)

Баскетбол
16:53 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: ФБУ

Новости спорта: Сборная Украины по баскетболу провела автограф-сессию для болельщиков.

После утренней тренировки во Дворце спорта игроки национальной команды – Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк, Вячеслав Кравцов, и Сергей Гладырь вместе с главным тренером Евгением Мурзиным переместились в торгово-развлекательный центр «Гулливер», где провели автограф-сессию для болельщиков.

Фаны смогли задать вопросы игрокам, получить автографы и сфотографироваться с кумирами. Также юные болельщики получили билеты на игру Украина – Испания.

Поединок отбора на ЧМ-2019 Украина – Испания состоится в пятницу, 14 сентября, во Дворце спорта. Начало встречи – в 19:00.

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Новости спорта, Баскетбол, Видео, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу, ФБУ.
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