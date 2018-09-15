Кобец прокомментировал победу сборной Украины в матче против Испании

Защитник сборной Украины Александр Кобец заявил, что национальная команда намерена закрепить успех матча с Испанией победой над Черногорией:

«Все супер, все молодцы. Эту победу добыли мы вместе: тренера, игроки, администрация. Спасибо всем игрокам, которые сюда приехали и помогли это сделать.

С Черногорией никто не собирается расслабляться, нам нужна вторая победа. Нет сомнений, что мы будем играть на победу».

Напомним, в отборочной группе на чемпионат мира-2019 Украина занимает четвертое место.