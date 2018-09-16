Женская сборная Украины 3×3 - бронзовый призер чемпионата Европы

Женская сборная Украины 3×3 (Кристина Филевич, Анна Ольховик, Евгения Спитковская и Елена Огородникова) завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в Бухаресте.

В группе украинки уверенно обыграли Швейцарию (21:11) и проиграли испанкам (15:17), со второго места выйдя в плей-офф. Там наши девушки переиграли Румынию (20:18), а в полуфинале проиграли Франции (14:17).

В бронзовом финале украинки проигрывали 8:14, но сумели переломить ход встречи и перевести игру в овертайм (15:15).

По правилам овертайма побеждает тот, кто первым набирает два очка. Первая атака была у итальянок и они ее реализовали – Рэй Лин Д’Али забросила из-под кольца. Однако затем сказала свое слово Анна Ольховик. Ее красивый дальний бросок принес Украине победу и бронзовую медаль.