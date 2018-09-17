Украинка вошла в символическую сборную ЧЕ по баскетболу 3х3
Новости спорта: Анна Ольховик – третья по результативности на ЧЕ по баскетболу 3х3.
Украинка Анна Ольховик вошла в символическую сборную чемпионата Европы по баскетболу 3х3, который завершился в румынском Бухаресте.
Ольховик набрала 34 очка в пяти встречах и стала третьей баскетболисткой турнира по результативности.
Отметим, что в тройку лучших игроков чемпионата Европы попали две француженки – Мигна Туре и Ана-Мария, которые стали победителями турнира.
Напомним, что сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в Бухаресте, обыграв в матче за третье место итальянок.