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Тренировка со звездой: как в Запорожье открыли сезон большого баскетбола

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Тренировка со звездой в Запорожье
15:06 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Баскетболисты БК «Запорожье» провели открытую тренировку с представителями СМИ, приурочив это событие к началу осеннего баскетбольного сезона.

Всеукраинская акция «Тренировка со звездой» состоялась 21 сентября на площадке нового Дворца спорта «Юность». Организаторами мероприятия выступили баскетбольный клуб «Запорожье» совместно с Федерацией баскетбола Украины и титульным спонсором мужской Суперлиги TM «Parimatch».

В ходе тренировки, баскетболисты БК «Запорожье» Киндал Хилл, Майкл Холтон, Станислав Овдеенко, Юрий Кондраков под руководством главного тренера Валерия Плеханова и помощника Дмитрия Щиглинского продемонстрировали не только свои баскетбольные навыки, но и ознакомили всех желающих с тонкостями баскетбольной жизни.

В рамках акции состоялась товарищеская игра между импровизированными «сборными» журналистов, болельщиков и игроков БК «Запорожье». На площадке шла настоящая борьба, которая завершилась победой сильнейших.

По словам представителя TM «Parimatch» Вадима Мисюры, такие мероприятия – это удобный способ популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди украинцев.

«Запорожье всегда было центром развития массового спорта. Очередное доказательно этого – новый Дворец спорта «Юность», в котором мы сегодня находимся. Без сомнения, этот уникальный для всей Украины инфраструктурный проект выведет спорт в городе на новый уровень. Мы уверены, что такие акции дают значительный импульс развитию баскетбола в Украине», - прокомментировал Вадим Мисюра.

Сейчас БК «Запорожье» продолжает готовиться к новому баскетбольному сезону, который, по словам тренера клуба, должен стать щедрым на победы.

«Такие акции помогают популяризации баскетбола в нашем городе. Спасибо журналистам и болельщикам за самоотдачу на площадке. Ждем вас на трибунах в новом сезоне!» - отметил главный тренер БК «Запорожье» Валерий Плеханов.

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Новости спорта, Баскетбол, Новости спорта, Тренировка со звездой.
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