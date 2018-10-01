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Сборная США - чемпион мира по баскетболу среди женщин

Сборная США
12:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер ФИБА

Новости спорта: В Испании накануне завершился чемпионат мира по баскетболу среди женских сборных.

В решающем матче чемпионат мира по баскетболу в Испании женская сборная США победила Австралию со счетом 73:56. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В матче за третье место команда Испании одолела Бельгию со счетом 67:60.

Сборная США уже в третий раз подряд победила на чемпионате мира. Ранее американские баскетболистки выигрывали ЧМ-2014 и ЧМ-2010.

Видео лучших моментов:

Отметим, что женская сборная США является рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира. Последний успех – десятый в истории.

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Новости спорта, Баскетбол, Новости спорта, Сборная США.
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