Промо нового сезона в украинской Суперлиге (Видео)

На сайте Федерации баскетбола Украины опубликовали официальное промо к предстоящему сезону Суперлиги-2018/2019.

Регулярный чемпионат начнется уже 5 октября.

За чемпионство будут бороться восемь команд: «Черкасские Мавпы», «Днепр», «Одесса», «Киев-Баскет», «Политехник», «Запорожье», «Николаев» и «Химик».

Суперлига 2018/19. Расписание 1 тура:

05.10. 19:30 Запорожье - Николаев

06.10. 19:00 Kyiv Basket - Черкасские Мавпы

07.10. 19:00 Днепр - Avantazh-Politechnik

07.10. 19:00 Одесса - Химик

Напомним, что действующим чемпионом Суперлиги является клуб «Черкасские Мавпы».

Перед началом национального чемпионата «Мавпы» и «Днепр» разыграли Суперкубок Украины. Победителем в двух поединках стала команда Дениса Журавлева.