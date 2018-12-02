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Сборная Украины уступила Испании на последних секундах

Сборная Украины уступила Испании на последних секундах
22:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Мужская национальная сборная Украины минимально уступила на Тенерифе команде Испании в поединке квалификации чемпионата мира 2019 - 72:68.

В других матчах группы 2 декабря Словения не удержала преимущество добытое в первой половине игры против Латвии и, в итоге, уступила со счетом 77:82.

В другом матче Черногория переломила ход игры и вырвала победу у одного из лидеров группы - Турции - 71:66.

Соответственно, главные конкуренты нашей сборной сегодня набрали по 2 балла, а наша сборная ограничилась одним и опустилась на пятую строчку отбора, имея в активе пять побед при пяти поражениях.

Напомним, в финальный турнир чемпионата мира 2019 году в Китае выходят три первые команды из группы.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2019

Мужчины. Квалификация

Европа. Группа I

Вашему вниманию лучшие моменты встречи с участием украинский. Лучшим хайлайтер вечера стал Вячеслав Бобров, который сегодня набрал 21 балл (7/11 двухочковые, 1/3 трехочковые, 6/7 штрафные), собрал 8 подборов и отдал 3 результативные передачи.

Испания – Украина – 72:68 (20:14, 19:17, 15:17, 18:20)

Испания: Абальде – 11 + 3 подбора; Фернандес – 17 + 3 передачи; Колом – 12 + 3 передачи ; Саиз – 12 + 3 подбора; Бризуэла – 8; Бейран – ; Агилар – 5 + 5 подборов; Сан Мигель – 5 + 6 передач; Льовет – 2.

Украина: Липовый – 10 + 6 подборов, 4 передачи ; Герун – 10 + 4 подбора; Бобров – 21 + 8 подборов, 3 передачи; Кравцов – 10 + 3 подбора; Рябчук – ; Близнюк – 8 + 6 подборов; Бояркин – 5; Пустозвонов – 4.

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Сборная Украины, Баскетбол, ФБУ.
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