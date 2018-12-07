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Михайлюк может покинуть Лос-Анджелес Лейкерс

Михайлюк может покинуть Лос-Анджелес Лейкерс
09:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Лейкерс

Новости спорта: Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк может покинуть свой американский клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

21-летний Святослав Михайлюк может перейти в бывший клуб Алексея Леня "Финикс Санз" по обмену. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины со ссылкой на американские СМИ.

"Речь идет о возможности обмена Михайлюка, Реджона Рондо и пик второго раунда драфта-2019 на форварда "Финикса" Тревора Аризу. Право на обмен последний получит с 15 декабря", - говорится в сообщении.

По мнению эксперта Bleacher Report Дэна Фавала, обмен может пойти на пользу украинскому баскетболисту, поскольку в "Финиксе" ему могут предоставить больше игрового времени.

Напомним, клуб "Лейкерс" выбрал Святослава Михайлюка на драфте-2018 и заключил с ним соглашение после удачных выступлений баскетболиста в Летней лиге.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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