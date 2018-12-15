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Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу

Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу
22:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Главное противостояние в 1/4 финала Кубка Украины состоится между "Днепром" и "Запорожьем".

В Кубке Украины по баскетболу состоялись все матчи 1/8 финала и определились участники следующего раунда.  

Судьбу трофея между собой разыграют восемь команд высшего украинского дивизиона. Действующий обладатель Кубка "Днепр" встретится с "Запорожьем", а чемпионы страны "Черкасские Мавпы" - со столичным "Киев-Баскет". В других парах сойдутся "Одесса" и "Николаев", а также "Химик" и харьковский "Политехник".

Первые матчи 1/4 финала состоятся 26 декабря, ответные - на старте 2019 года.

Последние четвертьфиналисты, "Николаев" и "Одесса", определились только сегодня после заключительных матчей. "Николаев" одолел "Николаев-2", а одесситы прошли "Прометей" (Каменское).

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Баскетбол, Новости баскетбола, Кубок Украины по баскетболу.
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