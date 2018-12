Михайлюк сыграл самый длинный матч в НБА за Лейкерс

Свингмен Святослав Михайлюк провел 27 минут на паркете в матче против Вашингтона. Это время стало рекордным для украинца в регулярном чемпионате.

Тем не менее он не смог помочь команде добыть победу, "озерники" проиграли 110:128.

За 27 минут Михайлюк набрал 5 очков, сделал 1 ассист, 3 подбора и 2 перехвата, а также совершил три трехочковых броска, которые оказались неудачными.

Chander's block starts the fastbreak and Svi powers through for an and-1!#LakeShow (: @SpectrumSN) pic.twitter.com/9QxAy7jMya

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 16 декабря 2018 г.