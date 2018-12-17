Михайлюк сыграл самый длинный матч в НБА за Лейкерс

Новости спорта: Святослав Михайлюк провел самый длинный матч за Лейкерс в регулярном чемпионате.

Свингмен Святослав Михайлюк провел 27 минут на паркете в матче против Вашингтона. Это время стало рекордным для украинца в регулярном чемпионате.

Тем не менее он не смог помочь команде добыть победу, "озерники" проиграли 110:128.

За 27 минут Михайлюк набрал 5 очков, сделал 1 ассист, 3 подбора и 2 перехвата, а также совершил три трехочковых броска, которые оказались неудачными.

Коэффициент полезности украинца составил +8.

Отметим, что в предыдущем матче Лейкерс против Шарлотт Михайлюк заработал свое рекордное количество очков в регулярном чемпионате.