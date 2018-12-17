Скачать
Понедельник, 17.12.2018
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Стал известен победитель Golden Boy 2018
Стал известен победитель Golden Boy 2018

Михайлюк сыграл самый длинный матч в НБА за Лейкерс

Михайлюк сыграл самый длинный матч в НБА за Лейкерс
11:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Святослав Михайлюк провел самый длинный матч за Лейкерс в регулярном чемпионате.

Свингмен Святослав Михайлюк провел 27 минут на паркете в матче против Вашингтона. Это время стало рекордным для украинца в регулярном чемпионате.

Тем не менее он не смог помочь команде добыть победу, "озерники" проиграли 110:128.

За 27 минут Михайлюк набрал 5 очков, сделал 1 ассист, 3 подбора и 2 перехвата, а также совершил три трехочковых броска, которые оказались неудачными.

Коэффициент полезности украинца составил +8.

Отметим, что в предыдущем матче Лейкерс против Шарлотт Михайлюк заработал свое рекордное количество очков в регулярном чемпионате.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Святослав Михайлюк.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
02 Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
03 В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
04 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
05 Барселона разгромила Леванте 5:0 (Видео голов)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь