Украинец Герун попал в топ-7 лучших эпизодов тура в Испании (Видео)

Новости спорта: Атака Геруна попала в топ-7 моментов тура чемпионата Испании.

Одна из атак форварда национальной сборной Украины по баскетболу Владимира Геруна попала в топ-7 лучших эпизодов тура в чемпионате Испании.

В топ-7 эпизодов тура испанского чемпионата попала одна из атак Владимира Геруна, завершившаяся данком в матче "Бреоган" – "Реал" (84:71). Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Видео топ-7 лучших атак тура:

В этом поединке украинский баскетболист провел на площадке 24 минуты 32 секунды и набрал 6 очков (3/9 двухчковых), сделал 7 подборов и 1 передачу.