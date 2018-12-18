Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Новости спорта: Главный тренер действующих чемпионов Черкасских Мавп Максим Михельсон подвел итоги 2018 года и поделился планами.

Действующие чемпионы Украины «Черкасские Мавпы» пока что продолжают занимать непривычную для себя последнюю строчку в турнирной таблице. Существенно поправить свое положение команда в уходящем году уже не успеет, но у нее все еще остается достаточно матчей в запасе до конца сезона. Главный тренер Максим Михельсон рассказал о подготовке к ближайшим играм, планах на новогодние праздники и объяснил, почему не стал бы заключать пари на баскетбольные встречи.

- Сезон складывается для нас настолько сложным, что нет мыслей о том, что нам предстоят последние матчи в году. Мы постоянно в работе и уже держим в уме матчи, которые будут в январе. Не вижу времени и места для паузы, скорее объем работы, который необходимо проделать.

Впереди еще много чего предстоит сделать. Нас ожидает два с половиной круга. В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову. Уверен, команды еще будут укрепляться. Не исключено, что интриги в Суперлиге Пари-Матч станет больше. Так что пока рано подводить итоги, а если говорить о том, что больше всего запомнилось в уходящем году, так это то, что мы стали чемпионами Украины.

- Вам предстоит провести второй подряд матч с «Политехником». Будет ли эта игра кардинально отличаться от прошлой?

- Посмотрим, какие выводы сделали команды после предыдущей встречи. Сейчас можно говорить о том, что «Политехник» является совершенно не той командой, которую мы помним по началу сезона. И многие имели проблемы с харьковчанами как раз по причине недооценки соперника. Была проведена работа, команда усилилась, видны усилия тренера, самоотдача игроков.

- «Киев-Баскет» - более серьезный соперник, чем «Политехник»?

- В этом сезоне нельзя сказать, что кто-то опасней остальных. Очень равный чемпионат. Если бы мне предложили заключать пари, то я бы взял паузу на этот сезон и не давал никаких прогнозов. Хоть мы с «Политехником» и находимся внизу турнирной таблице, в игре с нами расслабляться нельзя.

- Какая ситуация с травмированными?

- Увы, эта проблема остается.

- У игроков будет время на отдых в период новогодних праздников?

- Мы будем работать до 30 декабря, затем дадим ребятам время отдохнуть, встретить Новый год, а 2 января вновь выходим на работу.

- Что пожелаете команде в Новом году?

- Абсолютно всем игрокам желаю здоровья. Это касается не только нашей команды, а и всех остальных, и вообще любых спортсменов. Карьера спортсмена непродолжительна и напрямую зависит от состояния здоровья. Так, что здоровья всем! Также в спорте нельзя без удачи, поэтому, желаю, чтобы и она никогда никого не оставляла.

Напомним, следующий матч чемпионата Украины Черкасские Мавпы проведут на выезде против Политехника 19 декабря (начало в 19:00). Также, в этот день сыграют Одесса - Днепр (18:00).