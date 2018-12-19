Леброн: Будет здорово, если Дэвис перейдет в Лейкерс

Новости спорта: ЛеБрон Джеймс прокомментировал вероятный переход Энтони Дэвиса.

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс высказал свое мнение о возможном переходе в клуб Энтони Дэвиса из Нью-Орлеана.

"Будет здорово, если Дэвис перейдет в Лейкерс. Даже не знаю, что сказать. Это было бы просто невероятно", – цитирует Джеймса ESPN.

Соглашение Дэвиса с Пеликанс действует до конца 2019 года, поэтому до лета 2020 года Лейкерс могут только обменять его. Ранее руководство Пеликанс не желало обменивать Дэвиса, но игрок недавно сменил агента и теперь его представляет Рич Пол, занимающийся делами ЛеБрона.