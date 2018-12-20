Суперлига: Черкасские Мавпы вновь уступили Политехнику

Новости спорта: Подопечные Владимира Коваля без проблем одержали победу над действующими чемпионами Украины по баскетболу.

Главный тренер «Мавп» Максим Михельсон так и не придумал как остановить американских легионеров харьковчан, в частности Ти Джея Кромера, и действующий чемпион довольно предсказуемо потерпел гостевое поражение, так ни разу не вернувшись в игру по-настоящему.

Чемпионат Украины. Суперлига.

«Политехник» — «Черкасские Мавпы» 94:85 (27:18, 26:19, 20:22, 21:26)

Видео матча:

"Политехник": Дэвис (16 + 5 подборов), Кромер (31 + 7 передач), Козлов (9 + 4 передачи), Грэм (15 + 13 подборов), Завадский (8) — старт; Рочняк (15 + 8 подборов), Чугунов (0 + 3 подбора), Кузнецов.

"Мавпы": Янг (19 + 4 подбора + 4 потери), Отверченко (10), Кольченко (15), Ткаченко (11 + 9 подборов), Коукли (6)— старт; Чумаков (6 + 5 подборов), Бояркин (5), Арнетт (9), Воевода (3), Сергеев, Руслов (1).

После матча в Харькове наставник действующих чемпионов Максим Михельсон назвал главные причины очередного поражения:

Напомним, следующий матч Мавпы проведут в Киеве против Киев-Баскет, а Политехник встретится с действующим вице-чемпионом Украины.