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Суперлига. Химик второй раз в сезоне победил Одессу

Суперлига. Химик второй раз в сезоне победил Одессу
18:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Одесса принимала южненский Химик в рамках домашнего матча 9-го тура регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

«Химик» одержал очередную победу в рамках Суперлиги. В Одессе подопечные Виталия Степановского обыграли местный клуб, сообщает сайт ФБУ.

У победителей по 17 очков набрали Сидоров и Джонс, а Эдвин до 15 очков добавил 6 передач. У одесситов стоит отметить Пустозвонова с 16 очками и 6 подборами и Беликова, который набрал 13 баллов. Также удачно в игру вошел Прокопенко, который со скамейки принес своей команде 14 баллов.

Свои заключительные матчи этого года команды проведут в четвертьфинале Кубка Украины: Одессе 25 декабря дома принимать Николаев, а Химик 26 числа на выезде проведет первый матч против Политехника. В Суперлиге Пари-Матч команды сыграют уже 11 января: Одесса на выезде противостоять Днепру, а Химик снова проведет выездной матч против харьковского Политехника.

БК «Одесса» – «Химик» – 78:84 (18:24, 26:24, 17:19, 17:17)

БК «Одесса»: Витолс (7 + 8 потерь), Пустозвонов (16 + 5 подборов), Беликов (13 + 6 подборов + 3 блок-шота), Новиков (8 + 9 подборов), Хелманис (6); Прокопенко (14), Щепкин (8 + 4 передачи), Ткачук (4), Шеляковс (2 + 5 подборов), Скрипец, Балабан.

«Химик»: Эдвин (15 + 6 передач), Рябчук (5), Войналович (4), Джонс (17 + 8 подборов), Павлов (13 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата); Сидоров (17 + 4 потери), Марченко (7), Антипов (6), Ковалев.

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Баскетбол, Суперлига, БК Химик, БК Одесса.
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