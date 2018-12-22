Киев-Баскет разгромил Черкасские Мавпы

Новости спорта: Черкасские Мавпы с разгромным счетом уступили Киев-Баскету в украинской Суперлиге.

"Киев-Баскет" без проблем победил действующего чемпиона Украины – "Черкаськи Мавпы". Поединок Суперлиги Пари-Матч в столичном Дворце спорта завершился со счетом 90:51.

Подопечные Евгения Мурзина фактически не оставили шансов своему сопернику, убив интригу еще в первой десятиминутке. Отрыв столичной команды от соперника из Черкасс составлял более 20 очков.

"Мавпы" полностью провалили игру, позволив "Киев-Баскету" свободно чувствовать себя в нападении. Нванкво и Крутоус на двоих записали в свой актив половину набранных хозяевами очков.

Откровенно не заладилась игра у одного из лидеров черкасщан Руслана Отверченко, у которого в атаке не получалось ничего. В итоге на большой перерыв "Мавпы" уходили с отставанием в 24 очка.

Такой провал не позволил гостям собраться после паузы и совершить потрясающий камбек. Черкасщане просто опустили руки, позволяя сопернику хозяйничать у их кольца. В итоге "Мавпам" так и не удалось навязать борьбу киевлянам и подняться со дна турнирной таблицы Суперлиги Пари-Матч.