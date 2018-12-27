Украинец Лень пропустил матч НБА из-за травмы

Новости спорта: Украинский баскетболист Алексей Лень пропустил проигранный матч Атланты в НБА

Центровой Атланты Алексей Лэнь пропустил сегодняшний матч своей команды против Индианы (121:129) из-за повреждения спины, передает CBS Sports.

Участие украинца в проигранном поединке ставилось под сомнение еще вчера. Сможет ли он сыграть в следующем матче, не уточняется.

Напомним, в предыдущем матче против Детройта в воскресенье Лэнь оформил дабл-дабл.

Поражение в игре с Индианой прервало серию из трех побед Атланты подряд. Хокс занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Следующий матч Атланта проведет в субботу, 29 декабря, против Миннесоты.