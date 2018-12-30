Михайлюк набрал 47 очков в поединке Лиги развития НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк принял участие в матче Лиги развития, отыграв за Саус Бэй Лейкерс победную встречу против Северной Аризоны — 119:114.
Свят набрал за свою команду 47 очков. Этот результат стал не только рекордом украинца, но и наибольшим набором очков от одного игрока во всей Лиге развития в сезоне.
Помимо заработанных баллов, Михайлюк также отметился 2 передачами и 2 подборами, в общей сложности проведя на паркете 34 минуты.
Этот результат стал не только рекордным в карьере украинца, но и наибольшим набором очков от одного игрока во всей Лиге развития в этом сезоне.
Подобный успех не остался незамеченным со стороны лидеров Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Кайла Кузмы.
30 декабря 2018 г.
Северная Аризона — Саус Бэй Лейкерс 114:119 (20:28, 29:31, 28:32, 37:28)
СА: Томпсон (24 + 4 передачи + 3 подбора), Кинг (22 + 3 передачи + 8 подборов), Джок (17 + 5 подборов), Эппс (15 + 10 подборов), Эванс (14 + 13 передач + 5 подборов)
СБЛ: Михайлюк (47 + 2 передачи + 2 подбора), Карузо (20 + 4 передачи + 5 подборов), Веар (14 + 6 передач + 9 подборов), Вагнер (13 + 4 передачи + 7 подборов).