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Михайлюк набрал 47 очков в поединке Лиги развития НБА

Михайлюк набрал 47 очков в поединке Лиги развития НБА
10:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский баскетболист помог "Саус Бэй Лейкерс" обыграть "Северную Аризону".

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк принял участие в матче Лиги развития, отыграв за Саус Бэй Лейкерс победную встречу против Северной Аризоны — 119:114.

Свят набрал за свою команду 47 очков. Этот результат стал не только рекордом украинца, но и наибольшим набором очков от одного игрока во всей Лиге развития в сезоне.

Помимо заработанных баллов, Михайлюк также отметился 2 передачами и 2 подборами, в общей сложности проведя на паркете 34 минуты.

Этот результат стал не только рекордным в карьере украинца, но и наибольшим набором очков от одного игрока во всей Лиге развития в этом сезоне.

Подобный успех не остался незамеченным со стороны лидеров Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Кайла Кузмы.

Северная Аризона — Саус Бэй Лейкерс 114:119 (20:28, 29:31, 28:32, 37:28)

СА: Томпсон (24 + 4 передачи + 3 подбора), Кинг (22 + 3 передачи + 8 подборов), Джок (17 + 5 подборов), Эппс (15 + 10 подборов), Эванс (14 + 13 передач + 5 подборов)

СБЛ: Михайлюк (47 + 2 передачи + 2 подбора), Карузо (20 + 4 передачи + 5 подборов), Веар (14 + 6 передач + 9 подборов), Вагнер (13 + 4 передачи + 7 подборов).

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Баскетбол, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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