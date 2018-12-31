Баскетбол. Девушка выиграла машину в конкурсе бросков (Видео)

Новости спорта: Николь Корнет оказалась бывшей профессиональной баскетболисткой и осталась без подарка по условиям конкурса.

Забавный случай произошел в перерыве матча одной из заокеанских женских баскетбольных лиг.

Для развлечения публики спонсоры проводили розыгрыш автомобиля, по условиям которого нужно было реализовать 4 броска: из-под кольца, с линии штрафных, с трехочковой дуги и, наконец, с центра площадки.

Выполнять данный челлендж вызвалась Николь Корнет, которая поочередно выполнила все четыре задания:

I JUST WON A CAR. THAT WAS EASY. pic.twitter.com/LICabfPgw2 — Nicole Kornet (@NicKorn1) 8 декабря 2018 г.

Однако, ввиду того, что Николь Корнет является экс-баскетболисткой местного клуба «УКЛА Брюинс», главный приз она так и не получила.

При этом девушка знала, что по правилам не сможет рассчитывать на автомобиль, но решила принять участие в конкурсе в честь своего дня рождения.