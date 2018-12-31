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Баскетбол. Девушка выиграла машину в конкурсе бросков (Видео)

Баскетбол. Девушка выиграла машину в конкурсе бросков (Видео)
09:56 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Николь Корнет оказалась бывшей профессиональной баскетболисткой и осталась без подарка по условиям конкурса.

Забавный случай произошел в перерыве матча одной из заокеанских женских баскетбольных лиг.

Для развлечения публики спонсоры проводили розыгрыш автомобиля, по условиям которого нужно было реализовать 4 броска: из-под кольца, с линии штрафных, с трехочковой дуги и, наконец, с центра площадки.

Выполнять данный челлендж вызвалась Николь Корнет, которая поочередно выполнила все четыре задания:

Однако, ввиду того, что Николь Корнет является экс-баскетболисткой местного клуба «УКЛА Брюинс», главный приз она так и не получила.

При этом девушка знала, что по правилам не сможет рассчитывать на автомобиль, но решила принять участие в конкурсе в честь своего дня рождения.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Николь Корнет.
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