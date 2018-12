Баскетбол. Девушка выиграла машину в конкурсе бросков (Видео)

Забавный случай произошел в перерыве матча одной из заокеанских женских баскетбольных лиг.

Для развлечения публики спонсоры проводили розыгрыш автомобиля, по условиям которого нужно было реализовать 4 броска: из-под кольца, с линии штрафных, с трехочковой дуги и, наконец, с центра площадки.

Выполнять данный челлендж вызвалась Николь Корнет, которая поочередно выполнила все четыре задания:

I JUST WON A CAR. THAT WAS EASY. pic.twitter.com/LICabfPgw2