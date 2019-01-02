Черкасские Мавпы подписали американского форварда

Новости спорта: Действующий чемпион Украины усилился тяжелым форвардом.

Черкасские Мавпы заключили соглашение с американцем Никсом Таварионом.

Тяжелый форвард является уроженцем США, где и начинал свою карьеру. Так в сезонах 2013-14 и 2014-15 Никс выступал за Средне-Западный университет в NCAA2. После окончания выступлений за университет бигмен перебрался в Европу, где на данный момент успел поиграть в Великобритании, на Кипре и Македонии.

До подписания контракта с Чемпионами Украины Никс защищал цвета боснийского Братунац. За эту команду американец провел 9 матчей, где в среднем за 22 минуты на паркете набирал 8 баллов и собирал не более пяти подборов.

Напомним, что Черкасские Мавпы имеют в своем активе только две победы в Суперлиге Пари-Матч и замыкают турнирную таблицу.