Стало известно, когда Леброн Джеймс вернется на паркет

Новости спорта: Лидер "Лейкерс" еще не готов к выходу на площадку

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает лечиться после травма паха, которую он получил 26 декабря в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:101).

Пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс пропустит еще 7 дней.

Отметим, что без Леброна «Лейкерс» одержали только одну победу в пяти играх. Джеймс точно не сыграет в следующих матчах с «Миннесотой» и «Далласом».

«Лейкерс» идут в чемпионате с показателем 21-18 и занимает 8-е место в Западной конференции НБА.

В нынешнем сезоне средние показатели Джеймса составляют 27,3 очка, 8,3 подбора, 7,1 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота за 34,6 минуты.