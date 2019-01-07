Лень помог Атланте обыграть Майами в матче НБА

Новости спорта: Украинский баскетболист Алексей Лень продолжает демонстрировать уверенную игру в НБА.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Майами.

Тяжелый форвард провел на паркете больше 19 минут и за это время успел набрать лишь 4 очка. Также на его счету 7 подборов.

Украинец реализовал всего 2 своих броска из 8, а также совершил один неточный бросок с дальней дистанции.

Тем не менее, Атланта уверенно обыграла своего соперника, проиграв только вторую четверть.

Атланта Хокс (12-27) – Майами Хит (19:19) 106:82 (23:16, 15:21, 41:21, 27:24)

Атланта: Янг (19), Бембри (17), Лин (15), Коллинз (13 + 13 подборов), Лэнь (4 + 7 подборов)

Майами: Джонс (14), Уинслоу (13), Адебайо (12), Ричардсон (11), Уэйд (11)