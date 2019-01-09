Плеханов: Нас ждут сложные выезды в Черкассы и Киев

Новости спорта: Наставник БК Запорожье Валерий Плеханов рассказал о подготовке к матчам с Черкасскими мавпами и Киев-Баскет.

2019 год начался для БК «Запорожье» c поражения от «Днепра» в Кубке Украины и вылетом из турнира. Теперь команда сможет полностью сосредоточиться на Суперлиге Пари-Матч, где ее ожидают непростые игры с «Черкасскими Мавпами» и «Киев-Баскет». Главный тренер запорожцев Валерий Плеханов рассказал, как его команда готовилась к этим матчам.

- Как для команды прошел новогодний отпуск?

- Так получилось, что после первой кубковой игры с «Днепром» сразу четыре человека попали в «лазарет» с травмами и не могли тренироваться. Еще двое работали индивидуально. Поэтому до Нового года большая часть занятий сводилась как раз к индивидуальным. Некоторые ребята затем покинули «лазарет» и присоединились к команде, но их отсутствие все равно повлияло на тренировочный процесс.

- Первый матч года в Суперлиге Пари-Матч против «Черкасских Мавп». Что можете сказать о сопернике?

- Мы всегда серьезно относились к чемпиону Украины. Их место в турнирной таблице – временное явление, которое связано с большим количеством травм. Тем более, мы одни из немногих, кто умудрился им проиграть дома, когда они были не в оптимальном составе. Сейчас восстановился Бояркин, Ткаченко, еще команда подписала третьего американца. Сложно о нем пока что много сказать, но мобильности он добавит, да и ротация будет шире. Отступать им некуда, так что мотивированы они хорошо.





- В Киеве будет проще?

- Нисколько. Да, «Киев-Баскет» отдал в конце второго круга несколько побед. Они были, казалось, в их руках, но упорхнули. Игра будет максимально напряженной. Нас ждет очень сложный выезд. Сейчас все команды равные, нет такой, которая бы явно доминировала или была на голову всех слабее.

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Баскетбол. Чемпионат Украины. Суперлига 2018/2019 Группа Мужчины

10 января

14:00 Киев-Баскет - Николаев

14:00 Черкасские Мавпы - Запорожье-ZOG

11 января

14:00 Днепр - Одесса

14:00 Политехник - Химик

12 января

14:00 Киев-Баскет - Запорожье-ZOG

14:00 Черкасские Мавпы - Николаев

13 января

14:00 Днепр - Химик

14:00 Политехник - Одесса