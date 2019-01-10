Украинец Лень набрал 10 очков в матче НБА против Бруклина (Видео)

Новости спорта: Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк 10 января приняли участие в очередных матчах регулярного чемпионата НБА.

Украинский центровой американского баскетбольного клуба "Атланта Хокс" Алексей Лень отыграл 19 минут 16 секунд в матче против "Бруклина", который его команда проиграла со счетом 100:116. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

За время, проведенное на площадке, Лень набрал 10 очков (2/6 двухчковых, 0/1 трехочковых, 6/6 штрафных), сделал 4 подбора (2 в атаке), 1 блок-шот.

Украинский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в матче против "Детройта" (113:100), но за 2 минуты 47 секунд очков не набрал, сделал 1 перехват.