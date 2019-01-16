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Михайлюк помог Лейкерс обыграть Чикаго в НБА

Михайлюк помог Лейкерс обыграть Чикаго в НБА
08:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец Святослав Михайлюк провел много времени на паркете.

Атакующий защитник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата против Чикаго Буллз.

Украинец провел на паркете чуть больше 16 минут. За это время Свят сумел набрать 6 очков (2 из 4 трехочковых) и отдать 1 результативную передачу. В пассиве украинца 2 фола. Коэффициент (+/-) составил -4.

Лучшим в составе Лейкерс стал Лонзо Болл, набравший 19 очков.

Все еще находится в лазарете команды главная звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс, который продолжает восстановление после травмы паха.

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Лейкерс находятся на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 18 января против Оклахомы-Сити Тандер.

Обзор матча НБА:

Лос-Анджелес Лейкерс (24-21) — Чикаго Буллз (10-34) 107:100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32)

Лейкерс: Болл (19), Колдуэлл-Поуп (17), Кузма (16 + 12 подборов), Ингрэм (16), Михайлюк (6 + 1 передача)

Чикаго: Паркер (18), Маркканен (17), Хатчинсон (12), Арчидиаконоу (12) ЛаВин (10), Харрсион (10)

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НБА, БК Лейкерс, Святослав Михайлюк, Новости баскетбол.
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