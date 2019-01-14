Украина против Легиона: яркий промо-ролик Матча звезд Суперлиги (Видео)

Матч Звезд Суперлиги состоится 26 января в Запорожье. В 2019 году баскетбольный праздник пройдет в формате матча Звезд Украины против Звезд Легиона. Каждый из восьми клубов Суперлиги будет представлен в звездной игре.