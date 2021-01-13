"Спорим, не попадешь?": Леброн Джеймс забил свой самый эффектный трехочковый в карьере (видео)

Американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий на позиции легкого и тяжелого форварда в Лос-Анджелес Лейкерс, забил издевательский трехочковый бросок в матче НБА.

В поединке против Хьюстон Рокетс ЛеБрон получил мяч в углу площадки, после чего отошел за трехочковую линию и исполнил бросок. После "расставания" с мячом Джеймс тут же отвернулся от кольца и лишь после того, как услышал, что тот попал в корзину, ринулся в защиту. Получилось очень зрелищно, и вся скамейка Лейкерс тут же поднялась от увиденного.

Видео трехочкового броска Леброна Джеймса в матче с Рокетс (100-117 в пользу Лейкерс):

Позднее стало известно, что в момент броска Леброн умудрился поспорить с баскетболистом Деннисом Шредером, который сидя на скамейке произнес Джеймсу: "Спорим, не попадешь?". Отвернувшись от кольца после броска, четырехкратный чемпион НБА ответил одноклубнику: "Спорим".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Стефен Карри умудрился забить 105 трехочковых подряд.