"Спорим, не попадешь?": Леброн Джеймс забил свой самый эффектный трехочковый в карьере (видео)

Американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий на позиции легкого и тяжелого форварда в Лос-Анджелес Лейкерс, забил издевательский трехочковый бросок в матче НБА.

В поединке против Хьюстон Рокетс ЛеБрон получил мяч в углу площадки, после чего отошел за трехочковую линию и исполнил бросок. После "расставания" с мячом Джеймс тут же отвернулся от кольца и лишь после того, как услышал, что тот попал в корзину, ринулся в защиту. Получилось очень зрелищно, и вся скамейка Лейкерс тут же поднялась от увиденного.

Видео трехочкового броска Леброна Джеймса в матче с Рокетс (100-117 в пользу Лейкерс):

"First time I’ve seen LeBron do that.”

