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"Вице-мисс Украина" подарила капитану сборной первенца

"Вице-мисс Украина" подарила капитану сборной первенца
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов, выступающий на позиции центрового в БК "Днепр", в понедельник, 8 февраля, впервые стал отцом. Об этом сообщила супруга спортсмена Элина в своем Instagram.

"08.02.2021 Родилась наша доченька Мелисса", - написала жена баскетболиста в Instagram, прикрепив фотографию младенца.

 
 
 
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Публикация от @elina_kravz

Отметим, 23-летняя Элина является моделью и блогершой. Ранее она выигрывала конкурс красоты "мисс Тернополь", а также становилась "вице-мисс Украина-2015". В 2019 году Элина и Вячеслав узаконили свои отношения.

К слову, жена отправилась с Кравцовым в Японию, где он выступал за местный клуб "Сан-Эн Неофеникс", а осенью 2020 года баскетболист вернулся на родину, где играет за чемпионов Украины - "Днепр". За сборную Украины 33-летний Вячеслав выступает с 2006 года. Кроме того, баскетболист успел поиграть в НБА за "Финикс" и "Детройт".

Элина Кравцова

Вячеслав и Элина Кравцовы

Вячеслав и Элина Кравцовы

Вячеслав и Элина Кравцовы

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер киевского "Динамо" впервые стал отцом

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 141

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Баскетбол, Вячеслав Кравцов.
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