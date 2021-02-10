"Вице-мисс Украина" подарила капитану сборной первенца

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов, выступающий на позиции центрового в БК "Днепр", в понедельник, 8 февраля, впервые стал отцом. Об этом сообщила супруга спортсмена Элина в своем Instagram.

"08.02.2021 Родилась наша доченька Мелисса", - написала жена баскетболиста в Instagram, прикрепив фотографию младенца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @elina_kravz

Отметим, 23-летняя Элина является моделью и блогершой. Ранее она выигрывала конкурс красоты "мисс Тернополь", а также становилась "вице-мисс Украина-2015". В 2019 году Элина и Вячеслав узаконили свои отношения.

К слову, жена отправилась с Кравцовым в Японию, где он выступал за местный клуб "Сан-Эн Неофеникс", а осенью 2020 года баскетболист вернулся на родину, где играет за чемпионов Украины - "Днепр". За сборную Украины 33-летний Вячеслав выступает с 2006 года. Кроме того, баскетболист успел поиграть в НБА за "Финикс" и "Детройт".

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер киевского "Динамо" впервые стал отцом.