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Украинский тренер обиделся и выдал самую короткую пресс-конференцию (видео)

Украинский тренер обиделся и выдал самую короткую пресс-конференцию (видео)
Обновлено 12:13 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

В украинском баскетболе страсти бурлят не только на площадке. По окончании встречи "Будивельник" - "Тернополь", что проходила в Киеве, наставник гостей Дмитрий Забирченко выдал одну из самых коротких пресс-конференций в истории украинского спорта.

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Дело в том, что Дмитрий, идя на послематчевое мероприятие, увидел, как его опередил коллега по цеху из стана хозяев. А по регламенту первым на пресс-конференцию должен идти представитель гостей. Забирченко посчитал данное поведение "Будивельника" как неуважение и, дав короткий комментарий, ушел.

"Кто по регламенту должен идти на пресс-конференцию первым? Гости? Уважения нет? Я понял... Мы шли (на пресс-конференцию), нас обогнали. Хорошо... Тогда "Будивельник" с победой. Нам дальше работать. Спасибо", - заявил тренер после матча и покинул помещение.

Отметим, "Тернополь" идет 3-м в турнирной таблице Суперлиги, а "Будивельник" - 6-й. Лидирует в первенстве "Киев Баскет". 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "вице-мисс Украина" подарила капитану сборной Украины по баскетболу первенца.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 212

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, БК Будивельник, Дмитрий Забирченко, БК Тернополь.
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