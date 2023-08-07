Сборная Украины провела матч в необычном формате

Впереди у нашей команды матчи олимпийского преквалификационного турнира

Мужская сборная Украины провела очередной товарищеский матч, в котором уступила Нидерландам со счетом 75:76.

Как пишет "Обозреватель", встреча прошла в необычном формате — спортсмены не доиграли полторы минуты основного времени.

Все дело в том, что в зале была чрезмерная влажность, что чревато травмами для спортсменов.

Теперь впереди у нашей команды матчи олимпийского преквалификационного турнира, который пройдет с 12 по 20 августа в Стамбуле.

На групповой стадии наши баскетболисты сыграют против команд Болгарии и Исландии.

Контрольный матч. Сборные. Мужчины

Рига, Латвия. Олимпийский центр

Украина – Нидерланды – 75:76 (14:18, 17:19, 22:24, 22:15)

Украина : Ковляр 14+8 передач, Войналович 10+4 подбора — 3 потери, Кравцов 8+7 подборов, Крутоус 7, Петров 0+3 передачи – старт, Мишула 19+5 подборов, Зотов 7+4 передачи, Пустовой 7, Бобров 3+5 подборов + 3 передачи

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