Збірна України провела матч у незвичайному форматі

Попереду наша команда має матчі олімпійського прекваліфікаційного турніру.

Чоловіча збірна України провела черговий товариський матч, у якому поступилася Нідерландам із рахунком 75:76.

Як пише "Обозреватель", зустріч відбулася у незвичайному форматі — спортсмени не дограли півтори хвилини основного часу.

Вся справа в тому, що в залі була надмірна вологість, що може призвести до травм для спортсменів.

Тепер попереду наша команда має матчі олімпійського прекваліфікаційного турніру, який пройде з 12 по 20 серпня у Стамбулі.

На груповій стадії наші баскетболісти зіграють проти команд Болгарії та Ісландії.

Контрольний матч. Збірні. Чоловіки

Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Нідерланди – 75:76 (14:18, 17:19, 22:24, 22:15)

Україна : Ковляр 14+8 передач, Войналович 10+4 підбирання — 3 втрати, Кравцов 8+7 підбирань, Крутоус 7, Петров 0+3 передачі — старт, Мішула 19+5 підбирань, Зотов 7+4 передачі, Пустовий 7, Бобров 3+5 підбирань + 3 передачі

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