Історичний успіх: український клуб вийшов у півфінал баскетбольного Єврокубку (відео)

Вдалося перемогти грецьких тезок

БК "Прометей" вперше в своїй історії та вдруге в історії українського баскетболу пробився до півфіналу Єврокубку. Напередодні збірні росії та Білорусі позбавили права брати участь у прекваліфікації на чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року.

Як повідомляє "Телеграф", у чвертьфіналі слобожанська команда обіграла грецьких тезок із "Промітеасу" з рахунком 80:57.

Повне відео матчу "Прометей" — "Промітеас"

У наступному раунді "Прометей" зіграє з турецьким "Тюрк Телеком", який переміг у своїй дуелі німецький "Ратіофарм" — 86:76.

Для українських команд це вже друга участь у півфіналі Єврокубку після виходу в цю ж стадію турніру київського "Будівельника" в 2013 році.

Нещодавно Айнарс Багатскіс пішов з посади головного тренера чоловічої збірної України з баскетболу. Його замінив Віталій Степановський.

Раніше в матчі "Колорадо Стейт" — "Юта Стейт", який відбувся в США у рамках студентської ліги NCAA, уболівальники господарів скандували "росія", поки м’ячем володів український баскетболіст Максим Шульга.