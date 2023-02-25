Найрезультативніший матч століття: українцю не дали взяти участь (відео)

Олексій Лень всю гру просидів у запасі

Нещодавно Леброн Джеймс став найрезультативнішим баскетболістом НБА. І ось ледь не був побитий черговий рекорд ліги. Під час матчу регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації гравці "Лос-Анджелес Кліпперс" та "Сакраменто Кінгз" на двох набрали 351 очко.

У поєдинку було два овертайми, а "Сакраменто" відсвяткував перемогу з рахунком — 176:175.

Це найрезультативніша гра цього століття. І друга за історію НБА. Найрезультативнішим був поєдинок між "Детройт Пістонс" та "Денвер Наггетс", які у 1983 році на двох набрали 370 очок — 186:184.

Найрезультативнішим гравцем матчу "Кліпперс" — "Сакраменто" став атакуючий захисник гостей Малік Монк, який оформив 45 очок.

Цікаво, що за "Сакраменто" грає український центровий Олексій Лень, але він у цьому матчі на майданчик так і не вийшов.

До речі, Леброн Джеймс на другому місці у списку найоплачуваніших спортсменів світу. Раніше ми писали, що НБА назвала трофей на честь українця. А брудний шахтар прийшов із сином на баскетбол та підірвав соцмережі. Тренер клубу подарував йому квитки на VIP-трибуну.