Самый результативный матч века: украинцу не дали поучаствовать (видео)

Алексей Лэнь всю игру просидел в запасе

Недавно Леброн Джеймс стал самым результативным баскетболистом НБА. И вот едва не был побит очередной рекорд лиги. Во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации игроки "Лос-Анджелес Клипперс" и "Сакраменто Кингз" на двоих набрали 351 очко.

В поединке было два овертайма, а "Сакраменто" отпраздновал победу со счетом — 176:175.

Это самая результативная игра этого века. И вторая за историю НБА. Самым результативным был поединок между "Детройт Пистонс" и "Денвер Наггетс", которые в 1983 году на двоих набрали 370 очков — 186:184.

Самым результативным игроком матча "Клипперс" – "Сакраменто" стал атакующий защитник гостей Малик Монк, оформивший 45 очков.

Интересно, что за "Сакраменто" играет украинский центровой Алексей Лэнь, но он в этом матче на площадку так и не вышел.

Кстати, Леброн Джеймс на втором месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Ранее мы писали, что НБА назвала трофей в честь украинца. А грязный шахтер пришел с сыном на баскетбол и взорвал соцсети. Тренер клуба подарил ему билеты на VIP-трибуну.