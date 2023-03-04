Збірна України залишилася без тренера: він не впорався із завданням

Українські баскетболісти не змогли вийти на чемпіонат світу

Айнарс Багатскіс залишив посаду головного тренера чоловічої збірної України з баскетболу. Після завершення кваліфікації чемпіонату світу-2023 у латвійського фахівця закінчився термін дії контракту. Раніше в НБА зупинили матч через падіння "вічного" рекорду.

Про те, що Багатскіс пішов, повідомила Федерація баскетболу України.

У кваліфікації ЧС-2023 українська збірна зуміла пробилася до другого етапу, проте виконати поставлене перед нею завдання та вийти на чемпіонат світу не змогла, посівши п’яте місце у своїй групі.

Айнарс Багатскіс працював на посаді головного тренера чоловічої збірної України три з половиною роки. За цей час йому вдалося кваліфікуватися на чемпіонат Європи 2021 року, вигравши свою групу відбору.

Також Багатскісу вдалося вивести збірну України до плей-офф Євробаскету, де минулої осені команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу.

Загалом на чолі національної команди Багатскіс провів 24 офіційні матчі, з яких 13 виграв і в 11 програв.

Раніше ми писали, що НБА назвала трофей на честь українця. А брудний шахтар прийшов із сином на баскетбол та підірвав соцмережі. Тренер клубу подарував йому квитки на VIP-трибуну.