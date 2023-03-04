Сборная Украины осталась без тренера: он не справился с заданием

Украинские баскетболисты не смогли выйти на чемпионат мира

Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу. После завершения квалификации чемпионата мира-2023 у латвийского специалиста истек срок действия контракта. Ранее в НБА остановили матч из-за падения "вечного" рекорда.

О том, что Багатскис ушел сообщила Федерация баскетбола Украины.

В квалификации ЧМ-2023 украинская сборная сумела пробилась во второй этап, однако выполнить поставленную перед ней задачу и выйти на чемпионат мира не смогла, заняв пятое место в своей группе.

Айнарс Багатскис работал в должности главного тренера мужской сборной Украины три с половиной года. За это время ему удалось квалифицироваться на чемпионат Европы 2021, выиграв свою группу отбора.

Также Багатскису удалось вывести сборную Украины в плей-офф Евробаскета, где минувшей осенью команда остановилась на стадии 1/8 финала.

В общей сложности во главе национальной команды Багатскис провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и в 11 проиграл.

Ранее мы писали, что НБА назвала трофей в честь украинца. А грязный шахтер пришел с сыном на баскетбол и взорвал соцсети. Тренер клуба подарил ему билеты на VIP-трибуну.