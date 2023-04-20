Исторический успех: украинский клуб вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка (видео)
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Удалось победить греческих тезок
БК "Прометей" впервые в своей истории и во второй раз в истории украинского баскетбола пробился в полуфинал Еврокубка. Накануне сборные россии и Беларуси лишили права участвовать в преквалификации на чемпионат Европы по баскетболу 2025 года.
Как сообщает "Телеграф", в четвертьфинале слобожанская команда обыграла греческих тезок из "Промитеаса" со счетом 80:57.
В следующем раунде "Прометей" сыграет с турецким "Тюрк Телеком", который победил в своей дуэли немецкий "Ратиофарм" — 86:76.
Для украинских команд это уже второе участие в полуфинале Еврокубка после выхода в эту же стадию турнира киевского "Будивельника" в 2013 году.
Недавно Айнарс Багатскис ушел с поста главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу. Его заменил Виталий Степановский.
Ранее в матче "Колорадо Стейт" — "Юта Стейт", который состоялся в США в рамках студенческой лиги NCAA, болельщики хозяев скандировали "россия", пока мячом владел украинский баскетболист Максим Шульга.