Исторический успех: украинский клуб вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка (видео)

Удалось победить греческих тезок

БК "Прометей" впервые в своей истории и во второй раз в истории украинского баскетбола пробился в полуфинал Еврокубка. Накануне сборные россии и Беларуси лишили права участвовать в преквалификации на чемпионат Европы по баскетболу 2025 года.

Как сообщает "Телеграф", в четвертьфинале слобожанская команда обыграла греческих тезок из "Промитеаса" со счетом 80:57.

Полное видео матча "Прометей" - "Промитеас"

В следующем раунде "Прометей" сыграет с турецким "Тюрк Телеком", который победил в своей дуэли немецкий "Ратиофарм" — 86:76.

Для украинских команд это уже второе участие в полуфинале Еврокубка после выхода в эту же стадию турнира киевского "Будивельника" в 2013 году.

Недавно Айнарс Багатскис ушел с поста главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу. Его заменил Виталий Степановский.

Ранее в матче "Колорадо Стейт" — "Юта Стейт", который состоялся в США в рамках студенческой лиги NCAA, болельщики хозяев скандировали "россия", пока мячом владел украинский баскетболист Максим Шульга.