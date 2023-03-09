"У нас був один постачальник": Леброн Джеймс звинуватили у вживанні допінгу

Чейл Соннен розповів, який препарат приймає баскетболіст

Зовсім недавно Леброн Джеймс увійшов до історії НБА. Він став найрезультативнішим баскетболістом ліги. Джеймс обійшов легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю набраних очок за кар’єру.

Однак зараз спливли подробиці, які можуть неабияк зіпсувати репутацію знаменитому гравцю.

Ветеран змішаних єдиноборств Чейл Соннен заявив, що чотириразовий чемпіон НБА Леброн Джеймс приймає заборонені препарати, повідомляє SportsKeeda.

"Якби світ зрозумів, що зробив Леброн... Якби ви знали, як працюють підсилювачі продуктивності... Це має значення. У нас був один і той самий постачальник, я точно знаю, що він робить.

Еритропоетин має значення, він підвищує витривалість. І Леброн використовує цей заборонений препарат", – сказав Соннен.

До речі, у 2022 році Леброн Джеймс був на другому місці у списку найвищих спортсменів світу.

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