Украинка Ягупова во второй раз кряду признана лучшей баскетболисткой Евролиги

Украинская баскетболистка Алина Ягупова признана самым ценным игроком Евролиги сезона 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба организации в twitter. Кроме того, украинка попала и в команду года.

It doesn't get better than the -and- star! Let's hear it for the back-to-back #EuroLeagueWomen MVP, Alina Iagupova! pic.twitter.com/WnmXTk8vrS — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 13, 2021

В текущем сезоне Алина, которая выступает за турецкий "Фенербахче", помогла своей команде пробиться в "Финал четырех" Евролиги, который начнется 16 апреля в Стамбуле. В кампании 2020/21 29-летняя Ягупова в среднем набирала свыше 20 очков за игру, делая больше 7 подборов и четырех передач за матч.

Отметим, в прошлом сезоне Ягупова также становилась MVP сезона в Евролиге.

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