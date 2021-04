Украинка Ягупова во второй раз кряду признана лучшей баскетболисткой Евролиги

Украинская баскетболистка Алина Ягупова признана самым ценным игроком Евролиги сезона 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба организации в twitter. Кроме того, украинка попала и в команду года.

It doesn't get better than the -and- star!

Let's hear it for the back-to-back #EuroLeagueWomen MVP, Alina Iagupova! pic.twitter.com/WnmXTk8vrS

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 13, 2021