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Украинка Ягупова во второй раз кряду признана лучшей баскетболисткой Евролиги

Украинка Ягупова во второй раз кряду признана лучшей баскетболисткой Евролиги
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter euroleaguewomen

Украинская баскетболистка Алина Ягупова признана самым ценным игроком Евролиги сезона 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба организации в twitter. Кроме того, украинка попала и в команду года.

В текущем сезоне Алина, которая выступает за турецкий "Фенербахче", помогла своей команде пробиться в "Финал четырех" Евролиги, который начнется 16 апреля в Стамбуле. В кампании 2020/21 29-летняя Ягупова в среднем набирала свыше 20 очков за игру, делая больше 7 подборов и четырех передач за матч.

Отметим, в прошлом сезоне Ягупова также становилась MVP сезона в Евролиге.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда НБА Шакил О’Нил сделал благородный поступок в США.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 174

Все по теме:

Баскетбол, Алина Ягупова, Женская Евролига.
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