Определились стартовые пятерки матча звезд украинской Суперлиги

Новости спорта: Вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча звезд.

Сегодня было закрыто голосование за стартовые пятерки Матча звезд-2019. Вашему вниманию результаты голосования, и соответственно, стартовые пятерки сборных Украины и легиона. Напомним, что вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча звезд (Федерация баскетбола Украины – прим.). Также организаторы назовут и тренерский состав команд, а главным фактором при определении тренеров станет турнирное положение их команд в чемпионате Украины.

УКРАИНА:

Защитники

Александр Мишула (БК "Днепр") – 695 голосов, 31%

Виталий Зотов (МБК "Николаев") – 345 голосов, 15%

Передняя линия

Станислав Тимофеенко (БК "Днепр") – 353 голоса, 16%

Кирилл Фесенко (БК "Днепр") – 352 голоса, 16%

Алексей Онуфриев (МБК "Николаев") – 331 голос, 15%

ЛЕГИОН:

Защитники

Малик Трент (БК "Запорожье") – 283 голоса, 17%

Майкл Холтон (БК "Запорожье") – 266 голосов, 16%

Передняя линия

Киндал Хилл (БК "Запорожье") – 331 голос, 21%

Кристофер Коукли (БК "Черкасские Мавпы) – 313 голосов, 20%

Делван Грэм (БК" Политехник ") – 219 голосов, 14%.

Накануне украинец Алексей Лэнь повторил личный рекорд результативности в сезоне. Украинский баскетболист набрал 24 очка, сделал 11 подборов и 3 передачи в матче "Атланта" – "Оклахома".