Определились стартовые пятерки матча звезд украинской Суперлиги

Сегодня было закрыто голосование за стартовые пятерки Матча звезд-2019. Вашему вниманию результаты голосования, и соответственно, стартовые пятерки сборных Украины и легиона. Напомним, что вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча звезд (Федерация баскетбола Украины – прим.). Также организаторы назовут и тренерский состав команд, а главным фактором при определении тренеров станет турнирное положение их команд в чемпионате Украины.
УКРАИНА:
Защитники
Александр Мишула (БК "Днепр") – 695 голосов, 31%
Виталий Зотов (МБК "Николаев") – 345 голосов, 15%
Передняя линия
Станислав Тимофеенко (БК "Днепр") – 353 голоса, 16%
Кирилл Фесенко (БК "Днепр") – 352 голоса, 16%
Алексей Онуфриев (МБК "Николаев") – 331 голос, 15%
ЛЕГИОН:
Защитники
Малик Трент (БК "Запорожье") – 283 голоса, 17%
Майкл Холтон (БК "Запорожье") – 266 голосов, 16%
Передняя линия
Киндал Хилл (БК "Запорожье") – 331 голос, 21%
Кристофер Коукли (БК "Черкасские Мавпы) – 313 голосов, 20%
Делван Грэм (БК" Политехник ") – 219 голосов, 14%.
Накануне украинец Алексей Лэнь повторил личный рекорд результативности в сезоне. Украинский баскетболист набрал 24 очка, сделал 11 подборов и 3 передачи в матче "Атланта" – "Оклахома".